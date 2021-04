Karina Bacchi e Amaury Nunes Thiago Duran

Publicado 29/04/2021 15:25

Rio - Amaury Nunes, que revelou recentemente que estava passando por uma crise no casamento, usou as redes sociais nesta quinta-feira para celebrar 3 anos de união com Karina Bacchi. Compartilhando um vídeo do casamento, o comentarista disse que o que Deus uniu, ninguém separa.



"Assim, eles já não são dois (nem 3) mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa”, disse. No entanto, Karina não fez nenhuma menção ao casamento.