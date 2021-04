Danielle Winits Ag. News

Rio - Danielle Winits desejou parabéns para o filho caçula, Guy, que completou 10 anos nesta quarta-feira. Guy é filho da atriz com Jonatas Faro. Além do aniversariante, Danielle é também é mãe de Noah, de 13 anos, filho do apresentador Cássio Reis.



"Dez anos e parece que foi ontem que esse cara chegou pra que eu ganhasse mais um do melhor presente que a vida poderia me dar.... Guy chegou pra que eu sentisse mais uma vez o amor incondicional todos os dias e pra que eu falasse eu te amo pra ele além do eu te amo de todos os dias pro meu Noah...", começou ela.