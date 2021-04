'Invencível' Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 17:08

Rio - O Amazon Prime Video anunciou que a série "Invencível" ganhará mais duas temporadas. A produção é baseada no HQ de Robert Kirkman, o mesmo criador de "The Walking Dead".



A série gira em torno de um jovem de 17 anos que descobre que seu pai é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man. Após desenvolver os próprios poderes, Mark percebe que o legado do pai pode não ser tão legal quanto parece.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Hoje nada vai vencer essa notícia: duas novas temporadas de Invincible confirmadas. <a href="https://t.co/beHTB78qry">pic.twitter.com/beHTB78qry</a></p>— Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) <a href="https://twitter.com/PrimeVideoBR/status/1387830477214650369?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



A data de lançamento das novas temporadas ainda foi anunciada.