Publicado 30/04/2021 10:34

Rio - o cantor e compositor Thiago Ramil disponibilizou, nesta quinta-feira, o álbum completo "O sol marca o andar do tempo e a imensidão do universo todo dia". O projeto é um conjunto de canções e vídeos que mergulham profundamente na musicalidade e narrativas do artista gaúcho, conduzido pelas nuances sonoras e cromáticas das estações do ano.

“Cada período do ano tem seu momento mais intenso. E o disco passeia por essas transições. Verão - amarelo; Outono - vermelho; Inverno - azul; Primavera - verde. As músicas vão variando de cor e som na medida que se afastam de uma estação e se aproximam da outra. Essas variações fazem com que o álbum completo represente uma espécie de degradê (arco-íris), em que a cores se movem sutilmente até retornar ao início, completando a volta”, explica Thiago Ramil.

O álbum recebeu o cuidado de quatro produtores musicais e quatro artistas visuais diferentes para representar cada fase do disco. Lançadas ao longo do mês de abril em conjunto de 4 EPs, as músicas unidas revelam as distintas linguagens artísticas de Thiago. Quatro caminhos diferentes com elementos que se amarram por um fio condutor. “Tanto do ponto de vista musical, da minha composição, quanto visual, com a figura da Geórgia Macedo, bailarina e antropóloga, cuja performance permeia todos os vídeos como um dispositivo artístico”, conta. São eles:

- Verão: Produção musical Felipe Zancanaro e Vini Albernaz / Criação Visual: Coletivo visual Ilha Maravilha (Vini Albernaz, Marcelo Gafanha e Alércio Pereira)

- Outono: Produção musical Guilherme Ceron / Criação Visual Lucas dos Reis

- Inverno: Produção musical Pedro Dom / Criação Visual Isabel Ramil e Geórgia Macedo

- Primavera: Produção Musical Andressa Ferreira / Criação Visual Guilherme Becker