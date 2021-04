Joelma Reprodução

30/04/2021

Rio - Joelma comentou sobre sua paixão por botas e saltos durante o programa "Vem Pra Cá", do SBT, nesta quinta-feira. A cantora também falou sobre o vídeo que viralizou onde ela aparece andando de bicicleta com suas botas.



"Colocava o salto de manhã. Tudo que eu fazia dentro de casa, varria, lavava a louça, era no salto", revelou. "Eu fazia para ficar no automático. Sem dizer que ajuda, malha as pernas, malha o abdômen...", explicou.

Segundo Joelma, seus saltos têm até 15cm e nunca causaram problemas ou dor. Sobre o vídeo que está andando de bicicleta, ela disse: Eu estava fazendo um negócio ali e a bicicleta estava no chão. Peguei e comecei a andar".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Apenas a Joelma andando de bicicleta com uma bota rosa pode nos salvar de tanto desgosto e tragedia <a href="https://t.co/9CS2Hb06FW">pic.twitter.com/9CS2Hb06FW</a></p>— evanvision (@diskevandre) <a href="https://twitter.com/diskevandre/status/1247242610995015691?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>