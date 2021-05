Por O Dia

Rio - Marcos Pigossi, de 32 anos, compartilhou uma foto em que aparece tomando vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O ator de "Cidade Visível" explicou que mostrou o momento com a intenção de gerar indignação nos brasileiros.



"Diante de tantas perdas no nosso país, decidi postar. Porque o intuito é mesmo gerar indignação", declarou Pigossi. Nos Estados Unidos, a vacinação já atingiu 44% da população.







O ator culpou o presidente Jair Bolsonaro pelas mortes em decorrência do coronavírus e elogiou a conduta de Joe Biden. "Indignação com um líder que ignorou uma doença e é diretamente responsável pela morte de mais de 400 mil brasileiros. Aqui o líder que ignorava a doença foi trocado. O novo presidente, com um plano honesto e organizado, já vacinou metade da população", escreveu."Ontem foi o segundo dia consecutivo sem mortes na Califórnia. Ontem foi o dia em que perdemos um ícone que o Brasil tanto amava. Ontem poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado mais de 400 mil vezes", completou.