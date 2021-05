Rafa Kalimann no palco de seu programa e nos bastidores de gravação: desafio assumido Globo/Fábio Rocha

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 19:15

Rio - Rafa Kalimann recebeu o ex-marido, Rodolffo, que também foi participante do "BBB", na segunda edição do programa "Casa Kalimann", no Globoplay. Entre os assuntos, a influenciadora reclamou dos seguidores que ficaram cobrando que ela ficasse ao lado do cantor durante o reality.



"Eu sofri um pouquinho também, não vou mentir. Inclusive vou aproveitar para falar aqui na sua cara que os haters foram contra mim porque eu não te defendi de uma etapa do programa pra frente. Começaram a falar um monte para mim, que eu tinha dívida. Que dívida que eu tenho com o Rodolffo, pai amado?", disse. "Fala aí só pros haters pararem um pouco, tá tudo bem", brincou.