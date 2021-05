Por O Dia

Publicado 05/05/2021 20:02 | Atualizado 05/05/2021 20:20

Rio - Diversas cidades do país se uniram em um ato de aplausos em homenagem a Paulo Gustavo, morto nesta terça-feira, vítima da covid-19. Sem velório aberto ao público, os fãs do ator organizaram a manifestação de solidariedade e divulgaram a ideia pelas redes sociais.

"O Brasil aplaude Paulo Gustavo e todos os brasileiros que se foram pela covid. Vá para janela e demonstre sua solidariedade e indignação", dizia a postagem, que foi compartilhada pelo viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas. "Não estou conseguindo responder a todas as manifestações de carinho e amor, mensagens... Mas essa espero ansiosamente! Eu tive a sorte de viver com o cara mais especial DO MUNDO! Durou pouco, mas de tão intenso, fez-se eterno...", escreveu o médico.