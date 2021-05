Carolina Moon Divulgação

Publicado 07/05/2021 09:20 | Atualizado 07/05/2021 09:22

Rio - Enquanto o Brasil se prepara para a época mais fria do ano, os norte-americanos e europeus estão tirando os biquínis e sungas do guarda-roupas e correndo para as praias. Entrando neste clima, a brasileira Carolina Moon, que vive em Nova Iorque, se uniu ao nigeriano Sean Dampte para lançar um novo som.. “Winning Game” chega mundialmente a todos aplicativos de música e, nós brasileiros, podemos utilizar o alto astral da canção para espantar o frio e esperar o verão voltar.

Cantando em inglês e português, a cantora traz toda sua brasilidade não só para composição mas também para melodia. “Quando eu conheci o Sean fiquei admirada com sua gentileza e positividade. Ele é um músico alegre e eu me senti muito livre ao colaborar com ele. Em ‘Winning Game’ nós fizemos o trato de combinar as raízes musicais dele da Nigéria e as minhas do Brasil”, explica a brasileira.



“Nós dois compartilhamos uma paixão imensa pelo futebol e acreditamos que a vida pode ser vista como o esporte, mas nesse caso o amor e a alegria são os verdadeiros troféus. Essa é a mensagem que esperamos passar com a música. Espero também poder trabalhar com o Sean de novo logo, penso que fizemos um ótimo time!”, comemora Carolina Moon, também conhecida como a garota da lua (Woman From The Moon).



“Trabalhar com a Carolina foi muito agradável, nós conseguimos entender a vibe um do outro e assim saber a direção que a música iria tomar mesmo sem encontrar pessoalmente. ‘Winning Game’ é apenas uma mensagem de que tudo o que vem do coração definitivamente é o caminho para alegria. A canção fala sobre as vitórias do amor. Então, vamos compartilhar o amor”, completa Sean Dampte.