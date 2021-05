Lary, LK e Clau Divulgação/ Ari Prensa

Publicado 07/05/2021 15:28

A cantora Lary lançou, nesta sexta-feira, o single "Mina Bandida", em parceria com Clau e LK, do 3030. A produção, que mistura os gêneros Pop, R&B e Rap, vem acompanhada de um videoclipe no estilo cinematográfico, com muita sensualidade, ação e suspense. A colaboração marca o segundo single do primeiro álbum da carreira de Lary, que já conta com "Trem Bala", lançado no último mês.

"'Mina Bandida' representa uma grande conquista para o meu trabalho, tendo ao meu lado artistas que tanto admiro, somando muito. Foi muito gratificante ver a entrega da Clau e do LK nas gravações e isso me deixa muito animada para a resposta do público. Tanto o clipe quanto a letra, trazem uma Lary mais malvada, mais dominadora, mais certa das suas vontades e sem medo de expô-las", explica Lary.



"O clipe foi muito divertido de gravar. Superou muito as expectativas. Foi bem cansativo também. A galera pode ter certeza que foi um trabalho muito cuidadoso e exigiu muito esforço da gente. Mas foi muito divertido", conta Clau.

"Foi muito maneiro poder gravar o clipe da música com a Clau e com a Lary. A gente conseguiu chegar num resultado que me deixou muito feliz. Eu curto muito esse tipo de discurso que valoriza as mulheres, até porque no meu trampo como artista, quando eu vou escrever uma música sobre amor ou sobre um tema que aborde as mulheres, eu penso muito no que vou colocar no papel e na minha letra, pra que aquilo não se torne mais uma letra em que a mulher não é valorizada ou é objetificada, e sexualizada", completa LK.