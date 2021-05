Adele Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021

Rio - Cameron O'Sullivan, irmão de Adele, compartilhou com os seguidores sua insatisfação com Adele nesta quinta-feira. Cameron reclamou das fotos em clima de festa em que a cantora aparece comemorando o aniversário de 33 anos, que aconteceu na quarta-feira.



"Nosso pai está quase morto... E você apenas foge em férias. Covarde", criticou. Segundo o "The Sun", a cantora foi abandonada pelo pai, Mark Evans, quando tinha três anos e foi criada apenas pela mãe. Cameron não disse o motivo do desabafo, mas Mark tem sofrido com alcoolismo nos últimos anos.