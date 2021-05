Fernanda Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 19:45

Rio - Durante o programa "Bem Juntinho", do GNT, nesta quinta-feira, Fernanda Lima fez revelações sobre as duas gestações. A apresentadora contou que sofreu com enjoos e que não teve "nenhum prazer" por causa disso.



“Eu fiquei imprestável (…) Eu vomitava da hora que eu acordava à hora que eu acordava. Era de manhã, de tarde, de noite, dormindo, eu acordava vomitando”, contou. “Eu não acreditei que as duas gravidezes foram iguais! Péssimo, nenhum prazer, eu fiquei muito triste, deprê mesmo, de ficar enjoando”, desabafou.