O ator Paulo Gustavo era muito colado com sua mãe, dona Déa Reprodução / Instagram

Por iG

Publicado 08/05/2021 11:33

A mãe do de Paulo Gustavo fez a primeira publicação após a morte do ator, que foi vítima de complicações causadas pela Covid-19. Déa Lúcia, a grande inspiração para a personagem Dona Hermínia, fez uma publicação falando contra o preconceito e também agradeceu ao apoio e ao carinho dos fãs.



Déa publicou uma foto do filho com uma frase dita por ele. "Contra o preconceito, a intolerância, a mentira e a tristeza já existe vacina. É o afeto e o amor. Então, diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fique só na declaração, ame na prática", estava escrito na imagem.