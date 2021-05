Vaza áudio de Karol Conká nos bastidores Reprodução / GShow

Por iG

Publicado 08/05/2021 11:39 | Atualizado 08/05/2021 11:41

Karol Conká participou do "É de Casa" na manhã deste sábado(8). A rapper respondeu algumas perguntas que foram feitas público e contou que chegou a pensar em suicídio após ser eliminada do "BBB 21". A cantora saiu do reality com record de rejeição, sofreu com o cancelamento nas redes sociais e teve toda essa experiência registrada no documentário "A Vida Depois do Tombo".



Uma das perguntas que Karol recebeu foi se ela conseguiu dormir tranquilamente após ver o que fez no programa. A rapper disse que só está conseguindo dormir melhor agora, após começar a fazer terapia. "Fiquei muito tempo decepcionada, triste comigo mesma e querendo até parar de viver", conta.