Fabiana Karla é mediadora do especial 'Falas Femininas' Divulgação /TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:12

Rio - Fabiana Karla, de 45 anos, participou do programa "É de Casa" deste sábado e homenageou o ator Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 na última terça-feira. Atriz disse que a morte do humorista pode servir como marco para as autoridades ajudarem as pessoas que precisam de auxílio social.



"É muita dor, mas é uma dor que a gente quer transformar em uma eterna alegria, porque era assim que era Paulo Gustavo. A gente não tinha uma amizade muito íntima, mas a gente parecia que era muito próximo", disse.