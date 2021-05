Diogo Nogueira e a mãe Ângela Maria Nogueira Divulgação

Publicado 08/05/2021 18:04

Rio - Diogo Nogueira faz uma live especial neste domingo, dia 09/05, através de seu canal do YouTube, homenageando as mães. Será no horário tradicional de suas lives, às 12h, hora do almoço, como as que já vinha fazendo desde o início da pandemia, levando muito samba, comida gostosa e alegria para o público impedido de assistir a shows presenciais. Desta vez Diogo vai preparar um prato especial para sua mãe Angela Nogueira e homenagear todas as mães neste dia especial.

Além desta homenagem à mãe, haverá muitas surpresas e também histórias de sambistas quando eram crianças contadas por suas mães, que irão rechear o roteiro da live, como tradicionalmente faz Diogo, agregando um tema especial a cada uma das lives.

Diogo também comemora o lançamento em todas as rádios nacionais nesta sexta, dia 07/05, da música inédita "Ouro da Mina" (Claudemir, Rafael Delgado, Rodrigo Leite e Cauíque) – do projeto audiovisual "Samba de Verão", composto por três álbuns diferentes: "Sol", lançado em janeiro, "Céu", em fevereiro, e "Lua", em março, com participações especiais de Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal e ainda um momento especial do Diogo apresentando cinco partideiros da nova geração do samba. Gravado em novembro, dentro de uma balsa no mar da Baía da Guanabara, num palco de 500 m2, numa Marina em Niterói, com a vista privilegiada do Rio de Janeiro e a silhueta das montanhas da cidade ao fundo, a primeira música de trabalho desse projeto foi o single "Bota pra Tocar Tim Maia", que caiu no gosto do público, atingindo mais de um milhão de views em menos de um mês e já se incorporou aos hits de sua carreira.

No último ano, apesar da paralisação de diversos setores da cultura, Diogo conseguiu manter-se ativo e produtivo. Além das lives – que atingiram mais de 11 milhões de views – e dos projetos musicais que criou, lançou em maio do ano passado o livro de culinária "Diogo na Cozinha", com 20 receitas personalíssimas, que vendeu mais de 20 mil cópias e foi, para sua surpresa, indicado entre os 12 melhores livros de comida do mundo na categoria "Celebrity Chef – World" pelo Gourmand Awards Internacional, maior premiação internacional de editoração de gastronomia e vinhos do mundo e você encontra no site. Diogo está concorrendo com indicados da Argentina, China, Cuba, Japão, Kuwait, México, Nigéria, Coréia do Sul, Uruguai, EUA e Venezuela. A premiação dos ganhadores será em Paris de 1 a 6 de junho de 2021.

Todos os artistas e profissionais serão testados do Covid 19 e obedecendo aos cuidados necessários e distanciamento recomendado pela OMS.