Afastada da teledramaturgia há mais de 12 anos, a atriz Natália Lage está de volta na nova novela das 21 horas da Globo, "Um Lugar ao Sol", com estreia prevista para o dia 25 de maio, onde fará um casal lésbico juntamente a atriz Mariana Lima.



Na história escrita por Lícia Manzo, Marco Ricca interpretará um homem com câncer. Enquanto ele passa por um tratamento e fica internado no hospital, sua esposa acabará se envolvendo com sua médica. O triângulo amoroso, portanto, discutirá ainda os limites éticos entre médico e paciente.

