Fran, Bibi Caetano e Carlos do Complexo lançam Visceral Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:06 | Atualizado 10/05/2021 12:16

Rio - "Visceral" . Talvez não exista título melhor para o novo single e para este encontro entre Francisco Gil, Bibi Caetano e Carlos do Complexo. A mistura, a letra, as vozes, os arranjos, tudo parece soar íntimo e profundo desde os primeiros acordes. A faixa já está disponível em todas as plataformas através da Redley Records, em parceria com a Blacktape e curadoria da MangoLab. Um filme dirigido por Pedro Alvarenga acompanha o lançamento.

fotogaleria

Publicidade

Nas cenas, rodadas em Caraíva, na Bahia, ficção científica e cenários paradisíacos se misturam a personagens da vida real. Diferentes linguagens cinematográficas são utilizadas trazendo complexidade e ainda mais sentimentos para o clipe.

A canção nasceu em meio a um processo de separação durante a pandemia. Os versos trazem muito sobre transcendência, laços e ruptura. "O momento de maior introspecção que já vivi, com o comprometimento enorme de alcançar uma consciência e uma responsabilidade emocional ainda maior comigo mesmo e com tudo e todos que estavam à minha volta", lembra Fran.

Publicidade

Ele conta que através desta composição e das palavras que saíam de dentro dele, surgiram reflexões profundas e importantes para aquela situação. A palavra 'Visceral' não está na canção, mas permeia tudo que está ali sendo dito. Ela define a faixa e o sentimento que tem pra mim", afirma o filho de Preta Gil.

No processo de criação ao lado de Carlos do Complexo, Fran sentiu que ainda cabiam mais versos. Foi quando ligaram para Bibi Caetano, que coincidentemente estava no Rio, chegou no estúdio e compôs sua parte já ao ouvir a música pela primeira vez. "A gente resolveu preservar tudo que rolou ali, porque foi de um jeito exatamente visceral", revela Fran.

Publicidade

Para Bibi, a mistura entre o passado e o amanhã é o que tem de mais impactante no single. "Na produção, na história da letra, ou como isso é passado no filme, vejo que tudo se encontra, e de uma forma linda e forte, mesmo no desencontro. Sempre dando curso vivo a algo do passado que se reflete no futuro", opina. "Ouvi pela primeira na voz e violão do Fran. Achei a música tão linda! Logo a partir daquele momento, comecei a desenhar um mapeamento sonoro para cada particularidade que encontrava ali", completa Carlos do Complexo.