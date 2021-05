Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:18

fotogaleria

Reconhecido como um dos principais artistas brasileiros, Ney Matogrosso demonstra desde criança dotes artísticos variados, dentre eles interpretação e pintura. Iniciou sua carreira na década de 1970 quando se mudou do Mato Grosso para São Paulo e ganhou projeção nacional com o grupo Secos e Molhados. É considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e, pela mesma revista, trigésimo primeiro maior artista brasileiro de todos os tempos.Paula Lima dá o tom do que o público pode esperar nesta segunda temporada. "A Janela UBC, ideia de Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC, é uma série de entrevistas com os artistas associados da entidade. No início, o projeto teve como foco colaborar financeiramente com os artistas da instituição nesses tempos tão complexos para o setor. Na primeira temporada, as conversas com os entrevistados foram de grande aprendizado, apaixonantes. É interessante para o público conhecer ainda mais sobre os seus ídolos, as produções, composições, mercado. Essa volta da Janela promete novos e especiais encontros. Será um grande prazer e é uma honra conversar com esse artista tão singular, referência na música brasileira, que nos entrega a excelência em todos os sentidos. Sou fã! Ney Matogrosso é absolutamente magnífico. Imperdível", afirma a artista.