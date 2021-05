Katy Perry Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:35

Rio - Katy Perry celebrou o primeiro Dia das Mães ao lado da filha, Daisy Dove, fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom. Nas redes sociais, a cantora aproveitou a data para se declarar para Daisy.



“Eu encontrei tudo o que sempre procurei quando me tornei mãe. Muito grata por esse amor profundo e honrada em me juntar ao clube das mães. O Dia das Mães mais feliz”, escreveu. "Enviando amor e respeito a todas as pessoas incríveis que moldaram nossas vidas, nos apoiaram e nos amaram incondicionalmente. Feliz Dia das Mães", respondeu Orlando Bloom.