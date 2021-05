Renata Ceribelli Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 15:39 | Atualizado 10/05/2021 15:39

Rio - Renata Ceribelli estreia no comando do podcast "Prazer, Renata", disponível no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. No podcast, a jornalista apresenta conversas e trocas de experiências entre mulheres de diferentes gerações. O primeiro episódio terá presença de Marcela Ceribelli, filha da apresentadora, que também é podcaster. Além disso, a atriz Lilia Cabral e a filha dela, Giulia Bertolli, participarão do programa. Os episódios de “Prazer, Renata” são semanais e serão lançados sempre às segundas-feiras.

fotogaleria

Publicidade

“Já parou para pensar o quão é enriquecedor escutar as diferentes gerações? Imagina então reunir mulheres de diferentes idades, momentos e fases de vida para debater temas voltados para o universo feminino. Sou de uma geração formada por mulheres corajosas, que não tiveram medo de deixar dois ou três casamentos e recomeçar a vida em busca da felicidade”, diz Renata Ceribelli, que pela primeira vez se aventura ao universo do áudio. “Tem sido um grande aprendizado para mim. É uma espécie de libertação de imagem, pois ninguém vai reparar o que visto ou calço, apenas o que eu falo e as minhas palavras”, completa.

O nome do podcast surgiu após uma pergunta que a jornalista fez no Instagram. "O nome 'Prazer, Renata' veio de uma pergunta que lancei no meu Instagram: Qual assunto vocês gostariam de me ouvir falando em um podcast para mulheres? E a maioria respondeu: 'prazer'. Tem o prazer de viver, o prazer de envelhecer, o prazer de compartilhar experiências, o prazer do sexo. Achamos bacana incluir a palavra 'prazer' no nome e, no fim, acabou tendo um sentido duplo, porque remete também a uma Renata que está se apresentando de uma outra maneira para o público, já que é minha primeira experiência nessa plataforma, onde sou menos entrevistadora e mais uma participante que também fala coisas pessoais e muitas vezes íntimas mesmo", explica.

Publicidade

Um dos temas do podcast é o envelhecimento. Para Renata, a idade não define ninguém. "Na minha opinião, envelhecer bem é envelhecer com saúde física e mental. E eu acho que quando juntamos mulheres de várias gerações para falar no nosso universo, acabamos estimulando sim um novo olhar para o envelhecer. Eu sempre gosto de citar a frase que encerra a biografia da Elza Soares, escrita pelo Zeca Camargo, quando ele lhe pergunta sua idade. E ela responde: Zeca, 'eu não tenho idade, eu tenho tempo.' Eu acho que a idade não nos define mais, mas sim nossa experiência de vida", finaliza.