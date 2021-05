Kleber Bambam Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:45

Rio - Kleber Bambam, primeiro vencedor do "Big Brother Brasil", comemorou nas redes sociais a reprise do "BBB1", que foi ao ar em 2002. Bambam também comentou sobre a diferença entre o reality nas primeiras edições e atualmente.



"Estreia hoje, no canal Viva. E só ressaltando aqui, no meu Big Brother ninguém ficava em cima do muro. A gente corria atrás do prêmio!", disparou. "Não sabia que ia ter fama, não tinha rede social, então todo mundo se posicionava e ia atrás do prêmio. Não tinha esse negócio de planta, não", garantiu.