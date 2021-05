Gabi Martins: antes e depois Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:29 | Atualizado 11/05/2021 09:39

Rio - A ex-BBB Gabi Martins ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter, na noite desta segunda-feira, depois de postar algumas fotos nas redes sociais. A intenção da cantora era apenas comemorar mais um dia de trabalho, mas o que chamou atenção do público foi o rosto de Gabi, que está completamente diferente.

fotogaleria

Publicidade

"Só quero agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida. Amo muito vocês! Gravei hoje e foi top! Gostaram do look?", perguntou Gabi na legenda das imagens. Nas fotos, a cantora aparece com o rosto mais desenhado e os lábios mais grossos. Os fãs acreditam que ela tenha feito harmonização facial.

"No meio de tanta maldade e de tanta guerra, temos que acabar com a harmonização facial, gente. A Gabi Martins já era linda. Por que, senhor??? Tá todo mundo virando o Shrek humano", criticou uma internauta. "Não, gente, pera ai, mas o que aconteceu com a Gabi Martins do BBB20?", perguntou outra pessoa. "Mano, a Gabi Martins do BBB0 virou outra pessoa", disse um fã.