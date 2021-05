Casa de Adobe Luciane Menezes/Divulgação

Publicado 11/05/2021 11:37

Rio - Para não perder as tradições fluminenses da arte e da cultura popular, o I Festival Tradicionalidades apresenta, a partir desta quarta-feira até domingo, grupos culturais das comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro, que através da sua arte preservam e demonstram a força da resistência cultural e da identidade destas comunidades. Idealizado e produzido pela historiadora Tainá Mie, a primeira edição do Festival chega disponível para todo o Brasil no formato online e gratuito, pelo site www.festivaltradicionalidades.com.br

Através da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o I Festival Tradicionalidades chega com o intuito de unir e valorizar o patrimônio imaterial das comunidades fluminense. Para isso, reuniu dez grupos culturais das diferentes comunidades tradicionais que lutam pela preservação e valorização das suas memórias culturais, como o Jongo Quilombola, Ciranda Caiçara, Boi Pintadinho, Terno de Reis, Música Caipira, Mineiro Pau, atabaques afrodescendentes, música Guarani, da Mazurca das Baixadas Litorâneas e o Rap Quilombola que através de novas vertentes culturais transmite a força do patrimônio cultural desse povo.

Serviço: I FESTIVAL TRADICIONALIDADES 2021

Datas: 12 a 16 de maio de 2021 | 4ªf a domino | On line e gratuito

Horário: 20 horas (4ªf, 5ªf, 6ªf e sáb) | 16 horas (domingo)

Local: www.festivaltradicionalidades.com.br

No Instagram: Live seguida de reprise das apresentações do dia às 20:00



Programação:

Quarta-feira | 12 de maio



20h: Orquestra de Viola Caipirando

20h30: Boi Pintadinho e Mineiro Pau de Silva Jardim

Quinta-feira | 13 de maio



20h: Jongo do Quilombo São José

20h30: Orquestra de Atabaque Alabê Funfun

Sexta-feira | 14 de maio



20h: Realidade Negra – Rap Quilombola

20h30: Mazurcas

Sábado | 15 de maio



20h: Ciranda de Tarituba

20h30: Terno de Reis de Quissamã e Mestre Roninho de Silva Jardim

Domingo | 16 de maio



17h: Jongo do Quilombo São José

17h30: Coral Ka’Aguy Ovy