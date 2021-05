Por Nathalia Duarte

Publicado 12/05/2021 08:00

Completar 18 anos é sempre um momento marcante na vida de um jovem. E, para Tília, filha de Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, o momento vai ser ainda mais especial. Para celebrar a data, a cantora irá fazer uma live, em seu canal no YouTube, nesta quarta-feira, às 20h, marcando seu primeiro show profissional. Além disso, na sexta-feira, dia 14, Tília irá lançar "Match" em parceria com Kawe. Com apenas nove meses de carreira musical, a artista já acumula mais de quatro milhões de plays nas plataformas digitais e mostra que a veia musical e o talento são de família.

Na live, Tília promete muito mais que música. Além de cantar seus singles, a cantora também irá conversar sobre temas que acredita serem importantes para sua formação.“Vocês podem esperar muita música boa, muito hit. Acho que vocês serão surpreendidos em alguns momentos e em algumas coisas que não são óbvias. Eu abordo assuntos importantes pra mim, como o preconceito que o funk sofre, o feminismo, como lutar pelos seus sonhos. Tem muita coisa boa nessa live. Vou dar até um spoiler: eu faço um set como DJ na minha live, vou tocar também. Vai ser um show. Vai ter uma super surpresa na hora do set DJ, que eu acho que ninguém espera e que vocês vão gostar muito também”, adianta.O show virtual não poderia deixar te contar com a presença do pai, Dennis DJ, que será um dos convidados de Tília para marcar o momento. “Ele é uma das participações especiais. É uma delícia trabalhar com meu pai, porque eu tenho umas ideias assim, no meio do nada, e ele é uma pessoa que consegue captar e entender minhas ideias muito bem. Eu falei pra ele que queria abordar alguns temas no meu show, eu fui pro estúdio dele, escrevi o texto, a gente gravava ali na hora, ele fazia uma trilha. É uma pessoa que realmente entende as minhas loucuras”.Para os fãs mais ansiosos, tem novidade, também. Na live de hoje, Tília fará uma apresentação, ao lado de Kawe, de “Match”. A música, com lançamento oficial previsto para a sexta-feira, mostra a provocação do casal enquanto evidenciam seus diferentes tipos de humor. A faixa também teve dedo do pai da cantora. A mistura dos estilos musicais funk, pop e trap fazem da faixa produzida por Dennis DJ e Mc Delano.“Essa música é uma delícia. Eu estou muito animada para todo mundo escutar e se divertir comigo e com o meu parceiro da música. Tem EP vindo também, muitos clipes, muitas estratégias, muito marketing, muita história, vai ter muita coisa esse ano ainda”, garante Tília.