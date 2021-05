Nyno Vargas e MC Mari Divulgação/ Ari Prensa

12/05/2021

A cantora Mc Mari já havia anunciado que o seu primeiro feat internacional estava a caminho e, agora, ele está mais próximo do que nunca. A nordestina entrou, nesta quarta-feira, em um estúdio em São Paulo ao lado do europeu Nyno Vargas. Os cantores colocaram voz na faixa que será bilíngue, metade em espanhol e metade em português, e que trará um pouco do estilo de cada um deles.



"Estou muito feliz com a parceria pois é um grande passo na minha carreira. Quando alguém luta no mundo da música, pretende alcançar o objetivo máximo, que é o cenário global. A carreira internacional é mais uma porta se abrindo pra mim. Sempre fui apaixonada por ritmos estrangeiros, e poder pôr em prática agora é uma sensação incrível, ainda mais com Nyno Vargas que é um cantor já consolidado. Estou muito feliz com a parceria e creio que é o início do que Deus tem preparado pra mim, tenho muita fé", conta Mc Mari.



A produção ganhará também um videoclipe e Mari promete divulgar mais detalhes muito em breve.