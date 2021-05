Ellen DeGeneres Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:08

Rio - Ellen DeGeneres anunciou o fim do seu talk show nesta quinta-feira após sofrer acusações de abuso psicológico nos bastidores do programa. A apresentadora decidiu encerrar o "The Ellen DeGeneres Show" depois de 19 temporadas no ar.



Por conta do contrato, a apresentadora vai comandar o programa até 2022, no entanto, a audiência e o clima com a equipe nunca mais foi o mesmo desde que as acusações por parte dos companheiros de trabalho chegaram ao conhecimento do público.