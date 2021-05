Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:52 | Atualizado 12/05/2021 17:52

Rio - Maurício Galdi, o Ken Humano, vai estrear seu primeiro programa na RedeTV!. O "Ken Com VC" está marcado para o próximo sábado, podendo ser visto pelo site da emissora, e trará assuntos envolvendo cultura, entretenimento, beleza e universo das celebridades.

Além de fazer performance do boneco Ken por anos, Galdi trabalhou no programa "Eliana", no SBT, e "Hora do Faro", da Record. O programa teve dois meses de pré-produção e vai contar com entrevistas ligadas à beleza, saúde e estética, além de reportagens especiais do jornalista Mingos Lobo.