Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:29

Rio - Amaury Nunes passou por uma cirurgia nesta quarta-feira. Sorridente, o ex-jogador de futebol compartilhou um post nas redes sociais para agradecer a equipe médica e a esposa, Karina Bacchi, com quem é casado há três anos e enfrenta uma crise.

fotogaleria

"Cirurgia no joelho esquerdo realizada com sucesso. Gostaria de agradecer todos os profissionais que estiveram e estarão comigo neste processo de reabilitação, fisioterapia, preparação física... Médico: Roberto Nahon. Fisioterapia e preparação física: Caio Banea. Ozônio terapia: Luiz Felippe Caquetti. Fisioterapia dinâmica: Cadu Ramos", disse. "E agradecimento especial à minha linda esposa Karina Bacchi que está do meu lado agora e pra sempre. Em breve estarei de volta", completou.