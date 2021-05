Por O Dia

Rio - A Netflix confirmou a sequência de "Enola Holmes", filme lançado em 2020 na plataforma de streaming. A confirmação foi feita em conjunto com a Legendary, mantendo Millie Bobby Brown como protagonista, junto com Henry Cavill, que também reprisará o papel de Sherlock Holmes.

Baseado nos livros de Nancy Springer, Enola Holmes acompanha a vida da irmã mais nova de Sherlock, um detetive renomado, enquanto ela faz as suas próprias investigações. Segundo o Deadline, mesmo sem previsão de estreia, as gravações podem começar ainda no fim deste ano.