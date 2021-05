Ana Maria Braga dá seu apoio a Fátima Bernardes: 'esse susto vai passar logo' Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:11 | Atualizado 13/05/2021 18:12

Rio - Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quinta-feira para criticar a falta de vacinas no Brasil e a morte de mais de 428 mil vítimas do novo coronavírus. A apresentadora mencionou o fato do governo Bolsonaro ter recusado uma proposta feita pelo laboratório Pfizer para compra de 18 milhões de doses da imunizante. O caso está sendo investigado pela CPI da Covid.