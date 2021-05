Bill e Melinda Gates anunciam divórcio, após 27 anos juntos Reprodução

Rio - Bill Gates contou aos amigos que o casamento com Melinda Gates era "sem amor". Segundo o jornal "The New York Post", o bilionário, que anunciou a separação na última semana, está passando um tempo em um clube de golfe exclusivo na Califórnia, onde tem feito confidências aos amigos.



"Bill conversou com seus amigos próximos no campo de golfe. Ele disse a eles que o casamento era sem amor, que já havia acabado há algum tempo e que eles viviam vidas separadas", afirmou a fonte.