Carla Diaz e Rafael Portugal Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:30 | Atualizado 14/05/2021 16:32

Rafael Portugal não perde uma chance de zoar os participantes do "BBB" e as piadas não acabam nem mesmo quando os brothers deixam a casa maia vigiada do país. Nesta sexta-feira (14), o humorista publicou uma foto fazendo piada com um ensaio fotográfico de Carla Diaz. Ele copiou até mesmo o look que a atriz usou para ser fotografada.

No ensaio, Carla está usando um maiô rosa e segura halteres de academia. Rafael Portugal copiou o look como pode. Ele também colocou um maiô da mesma cor e segurou os pesos. "Estamos focados", escreveu na legenda.



O comediante ainda usou as hashtags "respeita nossa história" e "mesmo maiô". A própria Carla Diaz comentou a publicação e lembrou um momento do passado que eles têm em comum. "Penetra de festa de 15 anos", escreveu a atriz. Rafael Portugal já contou que ele foi à festa da ex-BBB mesmo sem ter sido convidado.



