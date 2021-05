Zezé Di Camargo Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2021 17:49

Zezé Di Camargo não segurou a emoção ao falar sobre aniversário de seu pai, Francisco, que completaria 84 anos neste domingo, dia 16 de maio. Ele morreu em novembro do ano passado, e deixa ainda saudades na família. Em homenagem à data, o cantor declarou seu amor ao homem que o colocou no mundo.



"Estamos voltando do lugar onde ele está morando agora. Fizemos uma oração, plantamos umas rosas e falamos com ele. Senti a energia dele pertinho de mim. É uma sensação muito estranha, você fica impressionado em saber que aquela pessoa que você ama está perto de você e você não pode ver", relatou Zezé, em vídeo publicado nos stories do Instagram.



Muito próximo ao pai em vida, Zezé compartilhou o momento de emoção com os seguidores. "Mais uma vez a certeza para ele que eu o amo demais. Que ele continua sendo muito importante na minha vida. A gente fica triste por causa da saudade, mas ao mesmo tempo, conformados. Sei que ele está em um lugar muito melhor do que a gente. Só para registrar que não esqueci do aniversário do meu pai, fiz questão de visitá-lo. Eu o amo demais", completou.