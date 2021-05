Miss Mexico Andrea Meza é coroada Miss Universo 2021 Getty Images via AFP

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:31 | Atualizado 17/05/2021 08:48

Rio - Andrea Meza, a Miss México, foi a grande campeã do concurso Miss Universo 2021, que aconteceu na noite deste domingo, em Hollywood, nos Estados Unidos. A competição reuniu 75 candidatas de todo o mundo e Andrea Meza recebeu a coroa das mãos modelo sul-africana Zozibini Tunzi, vencedora da competição em 2019. O Miss Universo 2020 não chegou a ser realizado e foi adiado para este ano por conta da pandemia de coronavírus.

Com a colocação, Julia Gama repete o feito da mineira Natália Guimarães, que também ficou em segundo lugar em 2007. Os internautas foram à loucura quando Julia Gama foi anunciada entre as cinco finalistas. A mexicana Andrea Meza ficou em primeiro lugar; Julia Gama, do Brasil, pegou a segunda posição; a peruana Janick Maceta ficou com o terceiro lugar; Kimberly Jiménez, da República Dominicana, ficou com o quarto lugar; e a indiana Adline Quadros Castelino, da Índia, ficou com o quinto lugar.

Brasileiros indignados

Em 2019, famosos como Taís Araújo e Giovanna Ewbank se renderam à beleza e representatividade de Zozibini Tunzi. Este ano, no entanto, os brasileiros se mostraram indignados com o segundo lugar de Julia Gama, assim como aconteceu quando Natália Guimarães pegou o segundo lugar.

"De novo o Brasil foi roubado na final do Miss Universo. Júlia arrasou em 2021, assim como Natália arrasou em 2007. Parabéns Júlia!", lamentou um internauta. "Infelizmente a história se repetiu. Agora temos duas Miss Universo injustiçadas. Júlia você foi tudo", disse outra telespectadora nas redes sociais.

"A apresentadora quando viu que tinham escolhido a Miss México como Miss Universo ao invés da Miss Brasil. A cara de 'não acredito'. Pois é, o roubo foi grande", disse outra pessoa.

