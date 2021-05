Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:19 | Atualizado 17/05/2021 16:20

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre a morte do funkeiro MC Kevin, que aconteceu neste domingo, após queda de varanda de um hotel . A cantora relembrou a morte da mãe de criação e pediu respeito aos familiares e amigos do cantor.“Eu queria deixar um recado pra vocês: não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada. Quando vai embora, fica tudo. Então aprenda a respeitar o próximo, sabe? Aprenda a ter compaixão, porque é muito triste o que nós, amigos do MC Kevin, estamos sentindo. Eu não desejo pra ninguém”, disse.

Jojo falou sobre a morte da mãe de criação e pediu empatia aos seguidores. “Eu não saí de dentro dela, mas é uma dor que eu não desejo pra ninguém. Então tenham mais respeito pelas pessoas […] Vamos ter mais empatia. Porque é muito fácil falar de empatia, sororidade, mas não praticar o que fala e o que posta”, explicou.“Eu vou cumprir com os meus deveres porque eu tenho que trabalhar. Infelizmente, estou com a minha equipe aqui me aguardando. Mas, se eu pudesse, eu não estaria aqui. Dê valor aos familiares, amigos, parentes, qualquer pessoa. Até uma pessoa que mora na rua. Dê valor. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não tem como a gente questionar Deus, porque Deus sabe tudo o que faz”, acrescentou.Jojo também pediu o fim das especulações sobre o que teria causado a queda de Kevin. “Então em vez de ficar tomando conta, julgando, criticando a vida dos outros, torcendo para vida dos outros dar errado, faça a sua parte. Porque a sua conta, você vai prestar com Deus. E eu quero que a morte de MC Kevin seja esclarecido, porque cada um fala uma história, mas eu não engoli o que aconteceu”, disse. “Outra coisa que esqueci de falar: parem de querer ficar lacrando em cima da morte dos outros, tá? Tenha respeito pela família, pelas pessoas que realmente gostam do Kevin. Então sem especulação, sem querer ficar lacrando”, completou.