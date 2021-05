MC Kevin se casou com Deolane Bezerra em 28 de abril fotos Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 18/05/2021 17:03

A família de MC Kevin estaria procurando a aliança do funkeiro. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor estava usando a joia avaliada em R$ 25 mil quando caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A aliança teria desaparecido após a queda do cantor no fim de semana. A joia representa o casamento do artista com a advogada criminalista Deolane Bezerra.



Deolane Bezerra se pronunciou sobre a morte do marido durante o velório que aconteceu na quadra da escola de samba Vila Maria, localizada na Zona Norte de São Paulo. A viúva disse que estava dormindo no momento do acidente e que a queda aconteceu quando MC Kevin foi pagar a conta do hotel de um grupo de amigos dele, que a advogada chama de "sanguessugas".