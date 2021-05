Dominguinhos, intérprete da Estácio de Sá Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:22

Rio - Dominguinhos do Estácio segue internado com estado de saúde considerado grave, em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O cantor sofreu uma hemorragia cerebral e precisou ser internado, na última terça-feira. Domingos da Costa Ferreira foi submetido a uma cirurgia de emergência e a equipe do carnavalesco reafirmou, nesta quarta-feira (12), que a operação foi bem sucedida.

"Informamos que o quadro do Dominguinhos ainda é considerável grave, por conta do tempo necessário pós cirurgia, essa que foi bem sucedida, e o mesmo segue sem precisar de oxigênio, e sem sedações. Amanhã, depois que a família conversar com a equipe médica, sairá um boletim oficial após o tempo necessário de avaliação do quadro do paciente", diz o texto publicado nos Stories do cantor.