DJ Zullu lança parceria internacional com rapper Barlito, MC Don Juan e MC G15 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 12:09

Rio - DJ Zullu lançou, nesta quarta-feira, seu segundo single internacional em todas as plataformas digitais: “Honky Tonk (Remix)”. Como havia adiantado em uma entrevista exclusiva ao DIA , a faixa é um feat com o cantor e rapper americano Barlito, compositor original da faixa. Além dele, também estão na faixa MC G15, que já colaborou com Zullu e Anitta no hit "Eu Não Vou Embora", e MC Don Juan.

“Honky Tonk” foi originalmente lançada em janeiro deste ano pelo rapper Barlito em parceria com Popp Hunna. A nova versão foi composta por DJ Zullu, MC G15, MC Don Juan, Umberto Tavares, Jefferson Junior, Carlos R. Lopez, Peter Frank Palestina Jr e Mr. Jeron Jeremy Noel com produção musical da U.M. Music e DJ Zullu. A faixa vem acompanhada de um videoclipe, que será lançado na próxima semana. Foi gravado em São Paulo com os três artistas brasileiros e produzido pela Central Sonora Filmes e dirigido por Edu Peres.

"Estou muito feliz e empolgado em lançar este remix de 'Honky Tonk'", conta Zullu. "Gosto muito da música original e admiro muito o trabalho do Barlito, é uma honra poder apresentar o trabalho dele para o Brasil, onde ele ainda não é conhecido do grande público, mas tem tudo para ser! Para a nova versão da música, chamei meus amigos Don Juan e G15, parceiro de longa data, e o resultado ficou irado! Espero que todos gostem tanto quanto a gente.", finaliza o jovem DJ.

"É uma honra para mim gravar com três artistas brasileiros tão incríveis", afirmou Barlito. "Infelizmente neste momento não posso ir ao Brasil fazer shows ao lado deles, mas espero que em breve todos possamos nos encontrar para apresentar 'Honky Tonk' para todos os brasileiros ao vivo", acrescentou.



"Foi maravilhoso gravar 'Honky Tonk'. O Zullu é um moleque talentoso demais, conheço ele desde o início da minha carreira e eu só admiro muito! Tô muito feliz em participar dessa música", diz MC G15.



"O convite para gravar 'Honky Tonk' veio através do meu empresário Rodrigo", conta o MC Don Juan. "Estou em um momento da carreira em que quero muito evoluir e dar novos passos, aí o Rodrigo me chamou e disse que tinha um feat internacional para participar junto com dois artistas nacionais eu já topei de cara por ter muito interesse em ingressar na carreira internacional. Quando ouvi a música e vi que tinha o Zulu e o G15 no som... pronto! Foi só a confirmação de que estava nascendo um hit", finaliza.