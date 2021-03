DJ Zullu Bruno Trindade/Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 16/03/2021 12:00 | Atualizado 16/03/2021 13:02

Rio - Cria de Duque de Caxias, flamenguista e apadrinhado por Anitta, DJ Zullu conquistou a web com suas mixagens de funk. Aos 22 anos, Ruan de Oliveira leva o funk dos bailes cariocas Brasil afora e planeja parcerias internacionais para conquistar os gringos também. Atualmente, divulga o single “Ferrari”, que foi lançado neste mês e conta com as participações do produtor JS, o “Mão de Ouro”, e da influenciadora Gkay.

“Daqui a cinco ou dez anos, eu me vejo seguindo carreira internacional e fazendo shows para os gringos. Foco muito nisso porque é uma parada que almejo muito”, diz Zullu, que adianta, com exclusividade ao DIA, um lançamento “muito bacana” com os rappers norte-americanos Barlito e Popp Hunna. No mês de abril, Zullu, Mc Don Juan e MC G15 se unem aos gringos na versão remix de “Honky Tonk”.

Enquanto o próximo single não vem, Zullu foca na divulgação de “Ferrari”, que foi escrita por ele, Umberto Tavares e Jefferson Junior. A produção traz intencionalmente aires animados para provocar saudade das festas e das baladas, que estão proibidas por conta do agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.

“A gente viajou muito na ideia da mulher solteira na balada, no batom e no beijo dela... Se o malandro ficasse com ela, ele teria de botar o cinto de segurança porque a viagem seria muito louca. Ele ficaria amarradão”, explica o DJ sobre a composição.

Zullu detalha que as parcerias surgiram naturalmente. Ele já acompanhava o trabalho do pernambucano JS, conhecido como "Mão de Ouro", e revela que o produtor topou o projeto de cara. Quanto à influenciadora Gkay, ele queria uma voz feminina que não fosse conhecida como uma cantora e se lembrou da amiga.

“Quando a gente lançou, a galera ficou surpresa com a Gkay cantando e isso deu um ‘buzz’ maneiro em cima do lançamento”, conta ele, que usou o trecho de um vídeo da influenciadora no TikTok (“Ele não vale um centavo, mas se deixar, eu sentava”) para compor a letra da música.

Devido à pandemia, ele prefere não gravar videoclipes presenciais. Por isso, seus últimos lançamentos são em formato de desenho animado. Desta vez, ele optou pela estética dos games dos anos 80 para a “galera se identificar muito e relembrar a infância”.

Trajetória

Zullu, que começou a tocar aos 11, viralizou na web após postar um vídeo gravado por um amigo em uma festa. Dormiu com menos de 1000 seguidores no Twitter e acordou com mais de 20 mil. Para ele, foi um divisor de águas na carreira e permitiu que fosse convidado para cantar em bailes fora de Caxias. “Eu sou flamenguista e lembro que até o Vinicius Jr. me mandou mensagem. Fiquei sem acreditar, mas foi muito bacana. Meu celular não parava de tocar”, relembra com entusiasmo.

O que ele não esperava é que seria levado de surpresa para cantar na festa de Anitta em 2018 e cairia nas graças da cantora, que o convidou para tocar em festivais como o Rock in Rio Lisboa e no bloco carnavalesco da artista. Além disso, a parceria rendeu o hit “Eu Não Vou Embora”.

“Ela gosta muito de apadrinhar as pessoas. Logo assim que a gente fez a música, ela me levou para o Rock In Rio. Quando eu cheguei lá, subi no palco e vi aquele monte de gente... Foi uma parada muito surreal levar alegria para eles. Poder fazer o que eu amo fora do Brasil, é muito gratificante. Sou muito grato a ela e a Deus por ter me proporcionado isso”, afirma.

Amor pelo funk

Zullu define o funk como “um ritmo que não tem como ficar parado”. E ele tem propriedade para falar isso não só por tocar sets com batidas contagiantes, mas também por enxergar maior difusão do gênero pelo Brasil afora.

“O funk está tomando essa proporção graças a figuras como a própria Anitta, Kevin O Chris e muitos outros. E sempre que eu vou tocar em lugares diferentes, que ainda não consomem funk, a galera curte muito. Quando fui a Paris, no lançamento do perfume do Neymar, eu comecei a tocar e a galera ficou enlouquecida”, relembra o DJ, que se apresentou na capital francesa em 2019.

