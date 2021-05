Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:55

Rio - O ex-BBB João Luiz surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo em que transforma o visual e surge como drag queen. A transformação do professor aconteceu durante uma participação no quadro Dellamake, no canal de Bianca Dellafancy, divulgado nesta quarta-feira.

fotogaleria

"A primeira coisa que eu faria com meu 'eu' do passado é dar um abraço nele, para simbolizar que está tudo bem ser quem você é. E, principalmente, para que isso represente o abraço das pessoas que, um dia, você não recebeu", disse em conversa com Bianca. "Que orgulho desse papo e dessa transformação! Corre pra assistir na íntegra lá no meu canal do YouTube! João Luiz Pedrosa foi uma delícia estar com você, você arrasa!", afirmou a dona do canal.