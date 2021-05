Luiza Possi Tati Foster/Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:05

Rio - Luiza Possi compartilhou nas redes sociais um vídeo contando alguns momentos que está passando durante a gravidez. A cantora, que espera o segundo filho com Cris Gomes, brincou com os seguidores ao falar que precisa "fazer xixi a cada dois segundos".



"Estou por aqui só numa crescente. Estou ótima, mas preciso fazer xixi a cada dois segundos. Estou com uma preguiça... sabe que eu olho para a fralda do Lucca e penso 'Por que não?'. A louca!", disse.