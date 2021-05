Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:57

Rio - A cantora Tânia Mara, de 38 anos, está de visual novo. Nas redes sociais, Tânia compartilhou o resultado da mudança feita pelos profissionais Celso Kamura e Hiago Mota, contando que não tem medo de tentar algo novo.



"Nunca tive problemas com mudanças, aliás, gosto de mudar. Estou me sentindo ótima, o cabelo deu uma leveza, uma rejuvenescida, até um pouco ousado. Amei o resultado!", contou.

fotogaleria

Após dois anos morando em Orlando, na Flórida, a cantora voltou para o Brasil em junho do ano passado. Tânia não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do casamento com Jayme Monjardim, em 2019.