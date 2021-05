Pugliesi Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:12 | Atualizado 20/05/2021 17:14

Após alguns meses juntos, Gabriela Pugliesi assumiu o namoro com o artista plástico Túlio Dek. No Instagram, a influencer ainda mostrou como carrega sempre uma lembrança do amado com ela. Nos Stories, a influenciadora mostrou suas pulseiras escritas "Dek".

