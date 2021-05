Gabriela Pugliesi Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:01 | Atualizado 19/05/2021 19:06

Gabriela Pugliesi compartilhou uma imagem e fez uma reflexão profunda nesta quarta-feira. No Instagram, a influenciadora digital escreveu sobre seu amor pela natureza.

Também na legenda da foto abraçando uma árvore, Pugliesi refletiu sobre continuar acreditando na bondade e no amor. "Eu vivo pra ver a luz mesmo quando tudo parece ser escuro. Eu enxergo aquela frestinha ali e ela cresce em mim. Vivo abraçando árvores pelo caminho pra nunca me esquecer a magia da natureza e do meu tamanho perante a ela.Vivo me encantando com as flores caídas no chão e nunca vou me acostumar com o tom de rosa. Vivo acreditando no amor, nas pessoas boas, e no lado bom de TUDO! Vou viver assim até o fim dessa vida, que é só um segundo do filme da nossa alma. Tudo aqui é muito passageiro e frágil. Então eu vou viver amando, acreditando, me entregando, confiando e me encantando com tudo que eu vejo no meu caminho", escreveu ela.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Pugliesi (@gabrielapugliesi)

Gabriela Pugliesi e Eramos se separaram há cinco meses. Na época, a influencer disse apenas que o ex-marido cometeu um "erro grave", mas não deu mais detalhes do que ele fez. A musa fitness também revelou que já perdoou o modelo, mas garantiu que não pensa em reatar o relacionamento.

Nesta semana, a influencer amanheceu com inflamação e recebeu os cuidados do novo affair, Tulio Dek. Nos Stories do Instagram, Pugliesi dividiu com os seguidores a dica inusitada que o seu novo amado deu para amenizar sua sinusite: inalando cebola.