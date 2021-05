Gisele Bündchen Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:42

Rio - Gisele Bündchen, de 40 anos, está satisfeita com sua idade. Durante uma palestra digital para Dior, a modelo falou sobre beleza e envelhecimento, além de afirmar que se sente "melhor aos 40 do que aos 30" anos.



"Com a idade vem a sabedoria, você não sente isso? Eu me sinto melhor aos 40 do que aos 30, isso eu posso te dizer", contou. "Acho que os meus 40 anos vão ser fantásticos. Os 20 anos foram um pouco desafiadores, não vou mentir. Os 30, estava controlando as coisas. Agora, aos 40, penso: 'Vamos lá!'", completou.