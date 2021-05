Paula Lima e o marido Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:25

Rio - Paula Lima usou as redes sociais para anunciar a morte do marido, Ronaldo Bomfim, aos 49 anos. A cantora compartilhou uma homenagem ao amado, com quem era casada desde 2005, e explicou que a causa da morte não foi Covid-19.



"Din, meu amor, pessoa extraordinária, meu grande e melhor amigo, você é e sempre será a referência, a elegância, a luz, fé, força, sabedoria e coragem! Eu sinto muito e sinto tanto! Adeus, meu guerreiro, coração valente e bonito, dono do maior e mais belo sorriso de todos os tempos, da maior energia já vista, de uma integridade, dignidade e um astral sem tamanho!", disse.