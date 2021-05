Por O Dia

Publicado 20/05/2021 19:10

Rio - Babu Santana compartilhou uma foto nas redes sociais do momento em que encontrou Felipe Prior. O encontro aconteceu na pizzaria de Prior, em São Paulo, e o arquiteto aproveitou para esclarecer que a amizade com o ator continua a mesma após o "BBB20".

"Para quem vive me perguntando se ainda somos amigos, tá aí! Valeu irmão, te amo", disse Prior. "Acabei de ter uma briga com uma pessoa... A gente está brigado. É nada, gente! O Babu veio aqui na minha pizzaria. Gravação com meu amigo e paizão Babu Santana. Muito feliz em recebê-lo. Volta sempre, Babu! Te amo", completou.