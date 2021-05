Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Juntos há 19 anos, Rodrigo Hilbert revelou que passou um tempo separado de Fernanda Lima em 2005. Durante o programa "Bem Juntinhos", o apresentador contou que partiu de Fernanda o desejo da separação.



"Foi muito difícil, mas ao invés de escrever eu fui surfar, eu fui procurar um lugar para me ocupar. Acho que as pessoas fazem muito isso: vão atrás de alguma coisa para poder parar de pensar naquela dor. Foi uma dor para mim, porque, no caso, foi a Fernanda quem quis separar", contou.