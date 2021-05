Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:55 | Atualizado 21/05/2021 19:56

Rio - Nadja Pessoa voltou a ficar loira nesta sexta-feira. Em entrevista à revista "Quem", a atriz e apresentadora, que voltou para São Paulo após um período em Pernambuco com a mãe, contou que a mudança foi motivada pelos fãs.



"Meus fãs estavam me pedindo para voltar a ser loira. Eu também gosto dos meus fios mais dourados. E mudar de visual sempre é bom, traz uma energia nova", contou.

Recentemente, Nadja publicou uma foto e deixou os seguidores chocados com a mudança no rosto ao longo dos últimos meses. "Nem parece a mesma pessoa", comentou um seguidor. "Se não vejo seu nome, não reconheço", disse outro. "Você está linda, mas não mexe mais na harmonização do rosto, pois não vai parecer mais você", escreveu mais um.